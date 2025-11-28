«يوروبا ليج».. ليون ينتزع الصدارة بسداسية.. ونوتنجهام يكسب مالمو

خطف فريق ليون الفرنسي الأول لكرة القدم صدارة الترتيب في دور المجموعة الموحَّدة لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» عقب فوزه الساحق على مضيفه مكابي تل أبيب الإسرائيلي بسداسيةٍ نظيفةٍ.

ويدين ليون بفوزه إلى ثلاثية كورنتان توليسو في الدقائق 25 و51 و54، في حين أضاف البرازيلي أبنر «4»، والسنغالي موسى نياكاتي «35 من ركلة جزاء»، والتشيكي آدام كارابيك «62» الأهداف الأخرى.

وبهذه النتيجة، رفع ليون رصيده إلى 12 نقطةً بفارق الأهداف عن ميتييلاند الدنماركي، وأستون فيلا الإنجليزي، في حين تجمَّد رصيد منافسه، الذي يخوض مبارياته البيتية في صربيا، عند نقطةٍ يتيمةٍ بالمركز الـ 35 قبل الأخير.

وفي النتائج الأخرى، فاز شتوتجارت الألماني على جو أهيد إيجلز الهولندي 4ـ0، ولودوجوريتس البلغاري على سلتا فيجو الإسباني 3ـ2، وريال بيتيس الإسباني على أوتريخت الهولندي 2ـ1، وبولونيا الإيطالي على ضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي 4ـ1، وجينك البلجيكي على ضيفه بازل السويسري 2ـ1، وباناثينايكوس اليوناني على ضيفه شتورم جراتس النمساوي 2ـ1، ونوتنجهام فورست الإنجليزي على ضيفه مالمو السويدي 3ـ0، بينما تعادل فرايبورج الألماني مع مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي دون أهدافٍ.