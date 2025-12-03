«أسبوع الرياض الموسيقي» يسلط الضوء على المواهب الإبداعية

يحتفي «أسبوع الرياض الموسيقي» بالموسيقى، جامعًا بين ألمع المواهب في القطاع وجمهوره. موجّهًا دعوة مفتوحة للجميع للانضمام إلى رحلة موسيقية، تسلّط الضوء على المسارح المحلية الصغيرة والفنانين الصاعدين عبر فعاليات Fringe .

وبحسب الجهة المنظمة تهدف فعاليات Fringe إلى إبراز الفنانين الصاعدين وتحويل المسارح المحلية الصغيرة إلى فضاءات نابضة بالإبداع، وفيما يلي لمحة عن الجلسات التي تتضمنها هذه الفعاليات، حيث تتصدر المواهب السعودية المشهد في مواقع مختلفة حول المدينة.

ويُسهم «أسبوع الرياض الموسيقي» في تنمية المشهد الثقافي عبر سلسلة من الأنشطة التي تُنظم في عدد من الفضاءات العامة، مانحًا السكان والزوار فرصة للاستمتاع بالموسيقى في قلب الرياض، وسط أجواء رائعة تعبّر عن روح هذا الحدث الفريد.

كما أنه يُعد إحدى مبادرات «هيئة الموسيقى» الهادفة إلى دعم المنظومة الموسيقية في السعودية وتعزيز تَطوّرها من خلال التركيز على الريادة الفكرية والتعليم والابتكار والتعاون الدولي. ونتطلّع إلى مشاركة الجميع للاحتفاء بالإرث الموسيقي العريق، والمساهمة في صياغة مستقبل المشهد الموسيقي في الرياض.

ومن حي جاكس إلى «المسار الرياضي» وحي السفارات، يجمع البرنامج نخبة من أبرز المجتمعات الموسيقية ابتكارًا في السعودية، بما في ذلك URX Underrated X، و«مدل بيست ريكوردز»، و«ذا فريدج»، و«بوهيميا ريكوردز»، و«مروَاس»، و«ذا ويرهاوس». حيث سيقدم كل شريك أمسيات خاصة تحمل بصمته وهويته، في تناغم مع البرنامج الرئيس لـ«أسبوع الرياض الموسيقي».

وتُقدّم URX في العاشر من ديسمبر فعالية «إيقاع الرياض» في إطار جهود الحركة الثقافية لدعم المواهب الجديدة والـ«دي جي» الذين لم ينالوا فرصتهم للظهور وعرض مواهبهم بالشكل المثالي، مع العمل على ربط الطاقات الفنية في السعودية بالمشهد العالمي.

وتستضيف «مدل بيست ريكوردز» فعالية خاصة ضمن Fringe، بالتزامن مع جلسة المنتدى الدولي لمديري الموسيقى. وتُسلّط الليلة الضوء على فناني الشركة، مع التركيز على الموسيقى الإلكترونية العربية والطابع المتجدد الذي يميّز هوية العلامة.

ويجمع البرنامج بين أساليب موسيقية متنوعة وأعمال أصلية: من مزيج شرقية الأنيق بين البوب والسول والأفروبيت، إلى السرد القصصي الذي يؤديه زين فايز عبر موسيقى الهيب هوب، وصولًا إلى البوب الحديث والصوت البديل لدى تركي العبد الله والمستلهم من التراث الموسيقي السعودي. الدخول مجاني مع تسجيل مسبق، علمًا أن الطاقة الاستيعابية محدودة.

وفي أمسية شتوية بطابع عربي وخليجي تحتفي بروح الطرب، يحييها فنان مختلف كل ليلة، تستضيف «مِرواس»، إحدى الجلسات المفتوحة لليلة واحدة خلال الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر، في مساحة البروفات الخاصة بها، بطاقة استيعابية تصل إلى 150 ضيفًا.