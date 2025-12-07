السكتيوي: تعادل أمام الأخضر.. غلطة

أكد طارق السكتيوي، مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم المشارك في كأس العرب، الأحد، أن فريقه لن يلعب على التعادل أمام الأخضر السعودي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات الإثنين.

وضمنت السعودية التأهل إلى دور الثمانية، إذ تتصدر المجموعة الثانية بست نقاط من انتصارين، فيما يحتل المغرب المركز الثاني برصيد أربع نقاط، مقابل نقطة واحدة لعُمان في المركز الثالث، وتتذيل جزر القمر الترتيب دون رصيد.

ويحتاج المغرب إلى التعادل على أقل تقدير من أجل ضمان التأهل إلى دور الثمانية، لكن السكتيوي أصر في المؤتمر الصحافي قبل المباراة على أنه سيكون من الخطأ التفكير في ذلك، وأن فريقه يسعى للفوز من أجل صدارة المجموعة.

وقال «نركز على الظفر بالنقاط الثلاث، الجميع يعرف أنها مباراة مهمة من أجل التأهل إلى الدور الثاني، وسنحاول تقديم جميع الإمكانات الذهنية والبدنية من أجل الفوز».

وأضاف «منتخب السعودية لديه أفضلية لإراحة بعض اللاعبين لتفادي الإعياء، لكن أكبر خطأ يمكن أن نفعله هو أن نلعب على نقطة التعادل، علينا خوض اللقاء من أجل الفوز».

وتابع «سنلعب دون ضغوط، الضغوط التي لدينا يجب أن تكون إيجابية، وأن تأتي من باب المسؤولية وأن نقدم كل ما لدينا من أجل الفوز باللقاء».