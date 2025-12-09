البايرن يقلبها

قلب فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم تأخره بهدف إلى انتصار 3-1 أمام ضيفه سبورتينج البرتغالي في الجولة السادسة من المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء. (وكالات)