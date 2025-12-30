إذا كان «السندباد» الأقل حضورا في 2025.. فمن الفنان الأكثر ظهورا؟

يُحسب لعام 2025م أنه الأكثر حضورًا للمطربين السعوديين الكبار على خشبات المسرح، بعد أن توسعت رقعة الترفيه في السعودية، ودخول موسم الخبر هذا العام لينضم إلى مواسم الرياض وجدة والعلا وأبها وبقية المناطق.

وفي ظل النشاط الكبير للفنانين السعوديين الكبار، اصطدم عشّاق راشد الماجد، سندباد الأغنية الخليجية، بابتعاده عن المسارح، مسجلًا غيابًا كان مثار جدل واسع، قبل أن يكسره بحفلة نظَّمها في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة خلال ديسمبر، وكانت الحفلة الوحيدة له، إذ ظهر بصورة غير معتادة، وبدا عليه الإرهاق.

ويبدو أنَّ الحضور الخجول لمحمد عبده، فنان العرب، في حفلات عام 2024م، بسبب ظروفه الصحية التي أبعدته عدة أشهر، حيث قدَّم حفلة واحدة على الأكثر، دفعه لتعويض ذلك الغياب القسري، ليتصدر قائمة الفنانين السعوديين الكبار في عدد الحفلات الغنائية، بواقع 10 حفلات، بدأها بحفل عودته الكبير يوم 31 يناير ضمن موسم الرياض الماضي، ثم بعده بيوم نظَّم حفلة أخرى في الموسم ذاته تحت مسمى «جلسة».

وفي 21 فبراير، قدَّم حفلة في الرياض بمناسبة يوم التأسيس، وسبقها في الشهر ذاته حفلة في الكويت بمناسبة الأعياد الوطنية الكويتية، قبل أن يتغيب بعدها ثمانية أشهر، ليعود من جديد ويحيي حفلة في مدينة يزورها للمرة الأولى، وهي شقراء «شمال غرب منطقة الرياض»، مقدمًا حفلًا استثنائيًّا على مسرح البواردي في 16 أكتوبر.

وفي 28 نوفمبر، سجَّل فنان العرب حضورًا قويًّا من خلال تنظيم حفلة كانت الأعلى حضورًا، لتلبي الجهات المنظمة مطالب الجمهور، ويحيي حفلة مماثلة بعدها بأسبوع.

كما كان للنجم الكبير حضور في موسم الدرعية بعد أن أجرى حفلة في 18 ديسمبر، وسبقها بيوم إحياؤه حفل زواج ابنه بدر، ليطير بعدها إلى البحرين ويقدّم حفلته ما قبل الأخيرة، قبل أن يختتم سلسلة حفلاته في لندن بحفل رأس السنة الجديدة.