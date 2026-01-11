إنزاجي: أعرف ماري جيدا.. وشعارنا في الهلال الفوز

شدّد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، على جاهزية الأزرق لمواجهة النصر، الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

وأوضح إنزاجي خلال المؤتمر الصحافي، الأحد، أن الحصة التدريبية الأخيرة ستُخصص للوقوف على جاهزية العناصر قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن التشكيلة، مع التأكيد على تطلع الفريق لتقديم أداء كبير.

وعن التعاقد مع المدافع الإسباني بابلو ماري، وإمكانية مشاركته في اللقاء قال الإيطالي: «اللاعب سيشارك في تدريب اليوم، وأعرف إمكاناته الفنية، وظروفه الحالية جيدة، وسيكون له دور مع الفريق في منافسات الدوري ودوري أبطال آسيا للنخبة».

وأكد إنزاجي أن محمد كنو يُعد أحد العناصر المميزة في الفريق، موضحًا أنه قدم مستويات عالية إلى جانب زملائه، متمنيًا استمرار الأداء الإيجابي لكافة اللاعبين.

وحول المقارنة بين عناصره الهجومية وامتلاك النصر أسماء بارزة في الخط الأمامي، مثل كريستيانو رونالدو وجواو فيليش، أكد إنزاجي: «راضٍ تمام الرضا عمّا يقدمه لاعبو الهلال، والفريق يحقق سلسلة انتصارات متتالية منذ بداية أغسطس، وواثق في العمل الإداري، ومطمئن على مستويات اللاعبين».

وأضاف: «في الهلال نلعب من أجل الفوز، ونعلم أننا نواجه خصمًا يرغب بالفوز ويملك فرصًا كبيرة للفوز، على الرغم من وجود الاختلافات بيننا، سيتواجه أفضل فريقين في الدوري، ونأمل أن تخرج المباراة بشكل يليق بشكل الدوري السعودي».

وعن جيسوس ولاعبي الفريقين، أجاب الإيطالي: «أعرف جيدًا جيسوس، وهو يعرفني، واللاعبون في الهلال يعرفون عناصر النصر، والعكس، فهم يلعبون ضد بعضهم، ومع بعضهم في المنتخب السعودي، ونأمل أن ترتقي المباراة لمستوى الديربيات المعتادة، ومواجهات الديربي في روما ممتعة، وفي ميلانو أيضًا، وآمل أن يكون ديربي الرياض ممتعًا أيضًا».

وختم حديثه عن البرتغالي روبن نيفيش لاعب وسط الهلال قائلًا:« توفقنا في الهلال بامتلاك لاعب مثل نيفيش، ونحن سعداء به، وبأدائه، وهو من اللاعبين الذين يساعدوننا دومًا».