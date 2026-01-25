المواجهة 68.. أرسنال يهدد يونايتد بالثنائية الخامسة

يبحث فريق أرسنال الأول لكرة القدم عن فوزه الخامس تواليًا على ملعبه عندما يستقبل مانشستر يونايتد الأحد ضمن الجولة الـ 23 من الدوري الممتاز الإنجليزي، في المواجهة الـ 68 بينهما بالمسابقة.

ويتصدر أرسنال جدول الترتيب بـ 50 نقطة بفارق 4 عن مانشستر سيتي الثاني الذي قلص الفارق السبت بعد فوزه على وولفرهامبتون 2-0، و7 عن أستون فيلا الثالث والذي يحل ضيفًا على نيوكاسل الأحد، فيما لا يبتعد يونايتد كثيرًا إذ يحتل المركز الخامس لكن بفارق 15 نقطة عن «المدفعجية».

ويعمل أرسنال، الذي كسب مباراة الجولة الأولى الموسم الجاري بهدف دون رد، على إكمال ثنائية الفوز الخامسة ضد ضيفه بعد 1997-1998 و 2001-2002 و2006-2007 و2023-2024، لكن في المقابل لم يسبق ليونايتد أن خاض 7 مباريات متتالية دون تحقيق أي فوز على «المدفعجية».

ورغم التفوق النسبي ليونايتد بالمواجهات المباشرة بـ 26 فوزًا مقابل 22 «مع 19 تعادلًا» فإن أرسنال فرض حضوره في المواجهات الست الأخيرة التي أعقبت خسارته 1-3 على ملعب «أولد ترافورد» موسم 2022-2023، مسجلًا 5 انتصارات وتعادل.

كما يملك مدرب أرسنال الإسباني ميكيل أرتيتا اليد العليا في مواجهته، إذ فاز في 67 في المئة من مبارياته الـ 12 بالدوري، مسجلًا 8 انتصارات، وتعادلين، وخسارتين، وهي أعلى نسبة فوز لأي مدرب اصطدم بيونايتد خمس مرات على الأقل وفقًا لـ«أوبتا».

ولكن مهمة أرسنال لن تكون مهمته سهلة خاصة بعد الفوز الذي سجله يونايتد على جاره سيتي «0-2» والشكل المميز والأداء الهجومي الحماسي للاعبين مع مدربهم الجديد مايكل كاريك، الذي سجل انتصاره الأول في الدوري عندما كان مدربًا مؤقتًا لـ«الشياطين الحمر» أمام أرسنال بقيادة أرتيتا 3-2 على ملعب «أولد ترافورد» في ديسمبر 2021.

ويعول يونايتد في المهمة الهجومية، على قائده البرتغالي برونو فرنانديز، الذي يعد الأكثر صناعة للأهداف بالدوري الموسم الجاري «9»، وصاحب أكبر عدد من الفرص «62» على الرغم من غيابه عدة أسابيع بسبب الإصابة خلال ديسمبر وأوائل يناير.

ويحتل فيرنانديز المركز الأول من ناحية عدد الفرص التي تم صناعتها سواء في اللعب المفتوح «40» أو من الكرات الثابتة «22»، ومعدله الحالي البالغ 3.4 فرصة كل 90 دقيقة هو الأفضل للاعب بيونايتد في موسم واحد منذ ريان جيجز «3.7» 2008-2009.

ومع ذلك يملك أرسنال أفضل خط دفاع بالمسابقة إذ استقبل 14 هدفًا فقط، ولم يتلقَ أي تسديدة على مرماه في آخر مباراتين، وهي المرة الخامسة الموسم الجاري، معادلًا رقم تشيلسي في 2020-2021، ولم يتفوق على الفريقين سوى مانشستر سيتي بست مرات موسمي 2017-2018 و2019-2020.

ويبرز في الفريق قلبي الدفاع البرازيلي جابرييل والفرنسي ويليام صاليبا، وبوجود الأخير لم تهتز الشباك سوى 90 مرة في 118 مباراة بالدوري، «هدف/115 دقيقة».