الأهلي يعود بنقطة من يانج إفريكانز

حافظَ فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم على صدارة المجموعة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بتعادله 1ـ1 مع مضيفه يانج أفريكانز التنزاني ضمن الجولة الرابعة، السبت.

ورفع الأهلي، صاحب الرقم القياسي في ألقاب البطولة «⁠12»، رصيده ‌إلى ثماني نقاطٍ متقدمًا بفارق ثلاثٍ على مضيفه التنزاني الثاني قبل استضافة الجيش الملكي ⁠المغربي فريقَ شبيبة القبائل الجزائري ‌في الجولة ذاتها حيث يملك كلٌّ منهما نقطتين.

وتقدم ‍يانج أفريكانز في الدقيقة ‍الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عبر إبراهيم محمد الذي استغلَّ ارتباك المالي إليو ديانج، لاعب الوسط، في إبعاد الكرة، ليسددها وسط زحامٍ ⁠من المدافعين على يسار الحارس مصطفى شوبير.

وأدرك الأهلي التعادل بعد مرور ساعةٍ من البداية عبر ديانج بتسديدةٍ قويةٍ من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرةٍ عرضيةٍ من أحمد مصطفى «زيزو».