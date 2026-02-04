عودة رونالدو.. ومشاركة كومان والحمدان

خاض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، التدريب الجماعي، الأربعاء.

واستأنف النصر التدريبات، استعدادًا لمواجهة الاتحاد، الجمعة على ملعب «الأول بارك» في الرياض، ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي.

وغاب رونالدو عن مباراة الرياض، التي كسِبها الفريق 1ـ0 الإثنين، ضمن الجولة الـ 20.

ولفتت مصادر خاصة بـ «الرياضية» إلى خوضه كامل الحصة التدريبية، التي احتضنها، مساء الأربعاء، مركز «دار النصر» التدريبي.

وشهِدت الحصة ذاتها أول حضورٍ ميداني للمهاجم عبد الله الحمدان وسط زملائه الجدد، ومشاركة جزئية من الجناح الفرنسي كينجسلي كومان، الذي غيّبه شد عضلي عن مباراة الرياض، فيما اكتفى الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب الوسط، بالركض الخفيف وتمارين صالة اللياقة البدنية وارتياد عيادة النادي، وتتحدّد الخميس، كما أفادت المصادر، قدرته على اللعب أمام الاتحاد.

وحرمت آلامٌ في الفخذ بروزوفيتش من المشاركة أمام الخلود والرياض، ضمن الجولتين الماضيتين.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، برصيد 46 نقطة متأخرًا بنقطة واحدة عن الهلال المتصدر.