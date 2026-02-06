رسميّا.. لكحل خامس صفقات الرياض

أعلن نادي الرياض، الجمعة، التعاقد رسميًا مع الجزائري فكتور لكحل، لاعب وسط فريق القادسية الكويتي الأول لكرة القدم.

وتعد هذه الصفقة الخامسة التي أبرمها فريق العاصمة خلال الفترة الشتوية، بعد ضم الروماني إنيس سالي، فيصل الصبحي، بتال الحارثي، ولياندرو أنتونيس.

وظهر لكحل مع منتخب بلاده بكأس العرب 2025 في قطر، إذ شارك في 4 مباريات، أمام السودان، البحرين، العراق، والإمارات في ربع النهائي.

وشارك لكحل في ثلاث مباريات مع القادسية الموسم الجاري دون تسجيل أو صناعة، بإجمالي 263 دقيقة، بعد موسم مع أم صلال القطري خاض خلاله 21 مباراة، سجل فيها ثلاثة أهداف وصنع اثنين، وشارك في 1865 دقيقة.

ويملك لكحل تجربة أوروبية مع لو آفر وأفرانش الفرنسيين قبل انتقاله إلى الملاعب الخليجية.