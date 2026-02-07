ليدز يذيق نوتنجهام الخسارة الـ 13

تغلَّب فريق ليدز يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم 3ـ1 على ضيفه نوتنجهام فورست، الجمعة، في افتتاح المرحلة الـ 25 من الدوري الممتاز، ليبتعد في المركز الـ 16 بتسع نقاطٍ عن منطقة الهبوط.

وافتتح جايدن بوجل التسجيل لليدز في الدقيقة 26، وعزَّز التقدُّم نواه أوكافور «30»، واختتم الثلاثية دومينيك كالفيرت ليوين، الذي وقَّع على هدفه العاشر في الدوري الموسم الجاري «49».

في حين أحرز الضيوف هدفًا شرفيًّا في الدقائق الأخيرة من اللقاء عن طريق لورينزو لوكا، اللاعب الجديد، الذي سجل في ظهوره الأول بعدما نزل بديلًا.

وبهذه النتيجة، رفع ليدز رصيده إلى 29 نقطةً في المركز الـ 16، بينما تجمَّد نوتنجهام، الذي تكبَّد خسارته الـ 13، عند 26 نقطةً في المركز الـ 17.