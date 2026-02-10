«فيفا» يعتمد جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست» أوَّلَ معهدِ أبحاثٍ معتمدٍ له في منطقة الشرق الأوسط وآسيا لدعم تطوير أبحاثٍ مبتكرةٍ في مجال اللعبة.

ويعكس هذا الاعتماد التزام «كاوست» بتعزيز التكامل بين الرياضة والبحث الأكاديمي والقطاع الصناعي عبر إطلاق مبادراتٍ بحثيةٍ رفيعة المستوى، تستند إلى منهجياتٍ علميةٍ متقدمةٍ، تسهم في تطوير الدراسات المرتبطة بكرة القدم.

وتركِّز الجامعة في مرحلتها الأولى على دراسة تأثير الضربات الرأسية في صحة اللاعبين، والعمل على ترسيخ ممارساتٍ قائمةٍ على الأدلة العلمية، تسهم في رفع معايير السلامة وحماية الرياضيين.

وأكد البروفيسور إدوارد بيرن، رئيس جامعة «كاوست»، أن اختيار الجامعة لتكون خامسَ معهد أبحاثٍ يتم اعتماده من «فيفا» على مستوى العالم، والأول على الصعيد الإقليمي، يُمثِّل إنجازًا نوعيًّا، يعكس تنامي الحضور السعودي في مشهد كرة القدم الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيسهم في توظيف الابتكار العلمي لدعم صحة اللاعبين، وتعزيز استدامة الأداء الرياضي وفق أفضل المعايير العالمية.