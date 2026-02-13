رئيس فورمولا E يدعو فيرستابن إلى سباق جدة

دعت بطولة العالم لسباقات فورمولا E ​للسيارات الكهربائية الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم لسباقات فورمولا 1 أربع مرات لاختبار سيارتها.

وأوضح الهولندي، خلال اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، أنه ليس من محبي الجيل الجديد من سيارات فورمولا 1، بسبب التوازن بنسبة 50 ـ 50 بين المحرك الكهربائي ومحرك الاختراق الداخلي، والحاجة إلى إدارة الطاقة.

وقال جيف دودز، الرئيس التنفيذي لفورمولا E، لـ «رويترز» إنه دعا فيرستابن إلى ‌السعودية، حيث تجري سباقات السلسلة الكهربائية في جدة ​الجمعة ⁠والسبت، ليأتي ​ويكتشف ⁠كيف تبدو السيارات حقًا.

وأضاف: «أرسلت له رسالة في المساء لأقول له إنَّ جدة ليست بعيدة عن البحرين، وإنني سأذهب وأقله بنفسي إذا كان يرغب في التجربة».

وأشار دودز إلى أنَّ الجيل القادم من سيارات فورمولا E سيكون أسرع من الجيل الحالي، ومن المرجح أن يكون الجيل الخامس الذي يليه أسرع من سيارات فورمولا 1.

وتتجه السلسلة أيضًا نحو الابتعاد عن جذورها بتنظيم السباقات في المدن في ظل زيادة السرعة، وتبحث عن ⁠حلبات مألوفة لعشاق فورمولا 1.

وينظم سباق جائزة السعودية الكبرى لفورمولا ‌1 على نسخة أطول بقليل من حلبة كورنيش ‌جدة.

وذكر دودز «من المحتمل أن يكون هذا شيئًا ​قد يستمتع ماكس حقًا بالتسابق فيه».