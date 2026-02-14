البايرن يزيد متاعب بريمين بثلاثية

عزز فريق بايرن ميونيخ الألماني صدارته لجدول ترتيب دوري الدرجة الأولى بفوزه، السبت، على مضيفه فيردر بريمن بثلاثية نظيفة في مباراة رفع فيها الهدّاف الإنجليزي رصيده إلى 500 هدف طوال مسيرته الاحترافية.

وأحرز قائد المنتخب الإنجليزي هدفين في غضون ثلاث دقائق بالشوط الأول، ليرفع رصيده إلى 26 هدفًا، و41 بكل المسابقات الموسم الجاري. وكانت الزيارة الأولى للشباك عن طريق ركلة جزاء «22» وهي الرابعة له خلال ثلاث مباريات تواليًا بعد اثنتين في هوفنهايم، وواحدة أمام لايبزيج بالكأس.

وعزز كين تقدم فريقه بالهدف الثاني «25» والذي حمل الرقم 500 في مسيرته، بعد أن قطع ليون جوريتسكا لاعب الوسط، الكرة ومررها إلى الجناح الكولومبي لويس دياز، الذي أرسلها بدوره إلى الهداّف الإنجليزي الذي تقدم وأطلق تسديدة منخفضة قوية من مسافة بعيدة سكنت الشباك.

ولم تؤكد الثنائية تألق كين أخيرًا بعدما سجل سبعة أهداف في آخر خمس مباريات فحسب، بل منحته إنجازًا شخصيًا بتسجيل 100 ركلة جزاء من أصل 500 هدف في مسيرته.

واستبدل فينسن كومباني مدرب بايرن ميونيخ الحارس المخضرم مانويل نوير بين الشوطين، ودفع بالبديل يوناس أوربيخ «22 عامًا» كإجراء احترازي، بعد أن شعر نوير بإصابة طفيفة.

وحسم بايرن الفوز في الدقيقة 70 بعد هجمة رائعة، عندما تبادل جمال موسيالا الكرة مع الكندي ألفونسو ديفيز الظهير الأيسر، الذي لعب تمريرة منخفضة سمحت لجوريتسكا بتسديد كرة قوية من داخل المنطقة.

ورفع بايرن رصيده إلى 57 نقطة بفارق ست نقاط عن بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني. في المقابل، يمر بريمن بسلسلة من 12 مباراة دون فوز بالدوري، وهو الوحيد في المسابقة الذي لم يسجل أي انتصار خلال هذه الفترة، ويحتل المركز 16 مع 19 نقطة.