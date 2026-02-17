سباليتي: متمسكون بأسلوبنا.. وشراسة غلطة سراي لن تخيفنا

أبدى لوتشيانو سباليتي، مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي الأول لكرة القدم، رضاه عن الأداء في المباراة التي خسرها أمام إنتر ميلان السبت، في الدوري المحلي، مؤكدًا أنه لن يغير التشكيل في مواجهة مضيفه غلطة سراي التركي لحساب ذهاب ملحق دور الـ 16 من دوري الأبطال، الثلاثاء.

وقال سباليتي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي من المؤتمر الصحافي: «أعجبتني الروح التي أظهرها الفريق في ميلانو، أخبرت اللاعبين أنني فخور بهم ولن أستبدلهم، يجب أن نكون بارعين في الصمود أمام هجوم غلطة سراي المبكر، وأن نتجاوزه، وأن نلعب بأسلوبنا المعهود».

وأضاف: «لن ندخل مباراة غلطة سراي ونحن نفكر في المواجهة السابقة، لكننا سنركز على ما سنقدمه، من الأفضل أن نتجاوز الأجواء ونعود إلى أرض الملعب بحماس حقيقي وفي مواجهة منافسين أقوياء».

وتابع سباليتي: «علينا تقييم حالة خيفرن تورام، وكذلك حالة بعض اللاعبين الآخرين، سيحاول غلطة سراي استغلال الفرص في الملعب، لكن يجب ألا نخاف من شراستهم الهجومية وعزيمتهم».

من جانبه، قال ويستون ماكيني، لاعب وسط يوفنتوس: «إنها مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا، نريد الفوز لأننا يوفنتوس، ونعلم أن هدف هذا النادي هو الفوز دائمًا».