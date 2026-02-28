اتحاد السلة يؤجّل مواجهة الأخضر وقطر

تلقَّى الاتحاد السعودي لكرة السلة إشعارًا رسميًّا من الاتحاد الدولي للعبة «FIBA»، يقضي بتأجيل عددٍ من مباريات تصفيات كأس العالم 2027 «النافذة الثانية» في ظل المستجدات التي تشهدها المنطقة، وحرصًا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وكافة المشاركين، وفق البيان الرسمي من الاتحاد السعودي عبر منصة «إكس»، السبت.

وشمل قرار التأجيل مواجهة الأخضر الأول أمام المنتخب القطري، الإثنين، في الدوحة، إذ تقرَّر نقلها إلى بداية النافذة الثالثة من التصفيات في يونيو المقبل. وسيُعلن الاتحاد الدولي الجدول المحدَّث لاحقًا.

وبناءً على المستجدات، قرَّرت البعثة السعودية العودة مباشرةً إلى البلاد قادمةً من الجمهورية اللبنانية بمتابعةٍ من السفارة في لبنان، ووزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

وأكد اتحاد السلة متابعته المتواصلة مع الاتحاد الدولي والجهات ذات العلاقة، مثنيًا على التعاون القائم لضمان سلامة جميع المنتخبات المشاركة في التصفيات.