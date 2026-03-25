البعثة تغادر ظهر الأربعاء.. «روزوود» يستضيف «الفراعنة» في جدة

ينزل المنتخب المصري الأول لكرة القدم في فندق «روزوود» خلال زيارته جدة التي يواجه فيها نظيره السعودي تجريبيًّا، الجمعة المقبل، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

ويبعد الفندق عن ملعب «الإنماء»، مسرح المباراة، 27 كيلومترًا، ويمكن للحافلة طي هذه المسافة في نحو نصف ساعةٍ.

وطبقًا لحساب الاتحاد المصري لكرة القدم في منصة «فيسبوك»، ستغادر البعثة القاهرة في الـ 01:00 من ظهر الأربعاء على متن طائرةٍ خاصَّةٍ متَّجهةٍ إلى جدة.

وسيخوض «الفراعنة» حصةً تدريبيةً بعد الوصول، تبدأ في الـ 08:00 مساءً بتوقيت السعودية، وفق ما نقله الحساب ذاته عن إبراهيم حسن، مدير المنتخب.

وتأتي المباراة في إطار تحضيرات المنتخبين لمنافسات كأس العالم التي تستضيفها أمريكا الشمالية، الصيف المقبل.

وإلى جانب هذه المباراة، سيلعب المنتخب السعودي لقاءً تجريبيًّا آخرّ، 31 مارس، أمام نظيره الصربي على أرضه.

من جانبه، سيغادر المنتخب المصري من جدة، بعد ملاقاة «الصقور»، متَّجهًا إلى إسبانيا لمواجهة بطل أوروبا، 31 مارس أيضًا، في مباراةٍ تجريبيةٍ أخرى خلال فترة التوقف الجارية.