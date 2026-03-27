التصفيات الإفريقية.. بوروندي تضرب تشاد برباعية

اكتسح المنتخب البوروندي الأول لكرة القدم شباك مضيفه التشادي برباعية نظيفة الجمعة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 المقرر إقامتها في تنزانيا وكينيا

وأوغندا.

وبهذا الفوز وضع المنتخب البوروندي قدمًا في الدور القادم من التصفيات والذي سيقام بنظام المجموعات ابتداء من سبتمبر المقبل، وذلك قبل لقاء الإياب الثلاثاء المقبل.

وتقدمت بوروندي في الدقيقة السادسة عن طريق خوردي ليونجولا، ثم أضاف زميله بيانفينو كاناكيمانا الهدف الثاني «32». وفي الدقيقة 64 سجل عبد الكريم الهدف الثالث، فيما اختتم زميله موسى ندواوموي الرباعية «75»

وفي مباراة أخرى ضمن الدور ذاته، خيم التعادل السلبي على مواجهة الصومال وموريشيوس. وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل لحسم هوية المتأهل للدور المقبل.

وفي مباراة أخرى، فاز المنتخب الإثيوبي على مضيفه منتخب ساوتومي بثلاثية نظيفة. وتقدم إثيوبيا عن طريق كنان ماركنه «23» ثم سجل زميله أبيل ياليو الهدف الثاني «31»، ثم زار الشباك مرة ثانية بالهدف الثالث «77».