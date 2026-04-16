الغامدي: أجانب أبها الأفضل.. وماريجا الأصعب

أبصر النور في 1999، وتدرج في فئات الأهلي السنية، وبعد أن بلغ الـ 19 عامًا، انضم إلى برنامج الابتعاث السعودي لكرة القدم.

احترف فترة قليلة مع نادي خيمناستيك، الناشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

في 2023 لعب للرائد، والموسم الذي يليه انضم إلى العربي، قبل الانتقال إلى أبها صيف 2025.

ضيف «الرياضية» في هذا الحوار فراس الغامدي «26 عامًا»، لاعب وسط فريق أبها الأول لكرة القدم، يتحدث عن اقتراب فريقه من الصعود إلى دوري روشن السعودي قبل نهاية دوري يلو بـ 5 جولات، وصعوبة المنافسة في الأولى.

01

بداية، كيف ترى تجديد عقدك مع نادي أبها؟

هذا بفضل الله أولًا وبدعاء الوالدين، أشكر الإدارة على هذه الثقة، وأعد الجماهير بتقديم الأفضل وخدمة النادي.

02

كيف رأيت مستوى المنافسة في دوري يلو الموسم الجاري مع الاقتراب من النهاية؟



أعتقد أنَّ الجميع يعرف مستوى حجم التنافسية في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى وصعوبته، الندية بين الفرق مرتفعة، والموسم الجاري يختلف عن المواسم السابقة، لأنه يوجد أكثر من نادٍ مملوك لشركات، ويملك دعمًا إضافيًا عن البقية، وهذا بحد ذاته يصعّب التنافس.

03

ما أصعب مواجهة خاضها أبها الموسم الجاري؟

كل المباريات صعبة، لأنها تلعب في ظروف مختلفة، أغلبها كانت صعبة، لا يوجد فريق سهل في دوري يلو.

04

هل اقترب أبها من حسم الصعود إلى دوري روشن؟



الآن نحن في مراحل الحسم، ولا يخفى على الجميع أننا عازمون جميعًا أنا وزملائي على الصعود إلى مصاف دوري روشن، وتحقيق اللقب، كل اللاعبين على قلب رجل واحد.

05

لاعبون تتمنى انضمامهم إلى نادي أبها؟



زملائي اللاعبون فيهم الخير والبركة، وهم خير مَن يمثل أبها في هذا الدوري.

06

كيف رأيت مستويات أجانب أبها الموسم الجاري؟

جميع اللاعبين الأجانب والمحليين مميزون وعلى قدر كبير من الثقة والمسؤولية، ولو كانوا عكس ذلك لم تشاهد الفريق يتصدر منذ البداية لهذا الدوري القوي.

07

كيف شاهدت عمل إدارة النادي والجهازين الفني والإداري؟

بالنسبة للإدارة وإدارة الأجهزة الفنية يعجز اللسان عن شكرهم حقًا، النتائج هي من تحكم على عمل الجهازين الفني والإداري، حقيقة كانا على مستوى احترافي، وساعدانا كلاعبين، وأتمنى أن تتكلل هذه الجهود بتحقيق اللقب والصعود إلى دوري روشن.

08

من أصعب اللاعبين الذين واجهتهم في الدوري؟



هناك العديد من اللاعبين مميزون، لكن أعتقد أنَّ المالي موسى ماريجا، مهاجم الدرعية، هو الأصعب.

09

بماذا تعد جماهير نادي أبها؟



نعدهم بتحقيق اللقب والصعود، وتحقيق نتائج تفخر بها.

10

من أبرز ثلاثة لاعبين في دوري يلو؟



مشعل المطيري وناصر الدعجاني، لاعبا أبها، وعبد الرحمن الشريف من الفيصلي.

11

وأفضل ثلاثة لاعبين أجانب؟

أجانب أبها هذا الموسم هم الأبرز والأفضل.

12

لاعب تحب اللعب إلى جواره.. ولماذا؟



زميلي في الفريق ناصر الدعجاني، أحب طريقة لعبه يفهمني وأفهمه.

13

كلمة أخيرة؟



أتمنى من جماهير أبها دعمنا فيما تبقى من مشوارنا، حتى نحتفل معًا باللقب والصعود، ونرد لها الجميل.