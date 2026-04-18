أنجيلو يجري اختبارا أخيرا في دبي

يجري البرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، اختبارًا نهائيًا، السبت، برفقة المعد البدني، للتأكد من جاهزيته التامة قبل مواجهة الوصل الإماراتي، الأحد، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق، سيعتمد على نتائج الفحوص الأخيرة التي سيخضع لها أنجيلو، على أن يقرر، عقب نهاية التدريب، ما إن كان سيضعه في القائمة الأساسية، أم على مقاعد البدلاء، خلال المباراة التي يحتضنها ملعب زعبيل في دبي.

وكانت بعثة القطب العاصمي وصلت إلى دبي، صباح السبت، يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، إضافة إلى تسعة لاعبين أجانب، وهم: الإسباني إينيجو مارتينيز، والفرنسي محمد سيماكان، ومواطنه كينجسلي كومان، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والبرازيلي أنجيلو، ومواطنه بينتو ماتيوس، والعراقي حيدر عبد الكريم، والسنغالي ساديو ماني، والبرتغالي جواو فيليش.

وضمت قائمة النصر، التي وصلت دبي، 25 لاعبًا، منهم 10 لاعبين محليين، بينهم أربعة حراس مرمى.

وتأهل النصر إلى ربع نهائي البطولة القارية بعد تصدره المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة «18 نقطة»، قبل أن يتجاوز أركاداج التركمانستاني بنتيجة واحدة «1ـ0» ذهابًا وإيابًا في دور الـ16.