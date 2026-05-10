الكونفدرالية.. اتحاد العاصمة يسقط الزمالك بـ «VAR»

أسقط فريق اتحاد العاصمة الجزائري الأول لكرة القدم ضيفه الزمالك المصري 1ـ0 على ملعب 5 يوليو، السبت، ضمن ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية بنسختها الـ 23.

وأحرز المهاجم أحمد الخالدي هدف الانتصار في الدقيقة 6 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع من ركلة جزاءٍ، احتسبها الحكم الموريتاني دحان بيدا بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR».

وكان الزمالك أخذ الأسبقية في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع عبر مهاجمه البديل البرازيلي خوان بيزيرا، لكنْ بيدا ألغى الهدف إثر العودة إلى «VAR» بداعي وجود لمسة يدٍ في بداية الهجمة على حسام عبد المجيد، لاعب الفريق المصري، داخل المنطقة المحرَّمة، واحتسب ركلة جزاءٍ، جاء منها هدف الفريق الجزائري بعد طرد المغربي محمود بنتايك، مدافع الضيوف، بسبب المبالغة في الاعتراض.

وتُجرى مباراة الإياب في القاهرة، العاصمة المصرية، السبت المقبل، حيث يتطلَّع الزمالك إلى تحقيق لقبه الثالث بعد 2019 و2024، ومعادلة الرقم القياسي المسجَّل باسم الصفاقسي التونسي 2007 و2008 و2013. في المقابل، يسعى اتحاد العاصمة إلى التتويج للمرة الثانية بعد 2023 على حساب يانج أفريكانز التنزاني بقاعدة الهدف خارج الأرض.

ولم يخسر الفريقان أي نهائي سابقٍ، علمًا أن المُتوَّج باللقب سيحصل على مبلغ أربعة ملايين دولار.