إيراولا يبدأ رحلة ليفربول

وصل الإسباني أندوني إيراولا، الخميس، إلى «ميرسيسايد» لوضع اللمسات الأخيرة على تعاقده مع نادي ليفربول لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للهولندي آرني سلوت.

وحطت طائرة إيراولا «43 عامًا» إلى مطار جون لينون في ليفربول على متن طائرة خاصة قادمًا من سان سيباستيان بإقليم الباسك، وبعد ذلك بوقت قصير، نقل إلى مجمع تدريب النادي، ثم غادر بعدها إلى ملعب «أنفيلد»، حيث سيوقع عقدًا لمدة عامين قريبًا، بحسب وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا».

وتم تحديد المدرب السابق لبورنموث الإنجليزي سريعًا كهدف رئيس لليفربول، وتمت المفاوضات بسرعة نظرًا لانتهاء عقده مع الفريق الملقب بـ«حبات الكرز» والذي أنهى الموسم في المركز السادس بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليضمن المشاركة في المسابقات القارية الموسم المقبل للمرة الأولى.

وقاد ريتشارد هيوز، المدير الرياضي لنادي ليفربول، المفاوضات التي سارت بسلاسة، نظرًا لعلاقته السابقة مع المدرب، حيث قام بتعيينه في النادي الساحلي الجنوبي قبل ثلاثة أعوام.

وارتبط اسم لاعبي ليفربول السابقين، تياجو ألكانتارا وجيمس ميلنر الذي اعتزل أخيرًا، بمناصب تدريبية، إلا أن تشكيل الجهاز الفني والإداري سيبقى قرارًا يعود لإيراولا.

ويأتي سعي ليفربول للتعاقد مع إيراولا في إطار رغبته بالعودة إلى أسلوب لعب أكثر شراسة وهجومية وحماسية، وهو الأسلوب الذي افتقده خلال الموسم الثاني لسلوت، والذي كلفه في النهاية فقدان منصبه.