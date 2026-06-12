بهدف جنوب إفريقيا.. خيمينيز يعادل الرقم التاريخي

عادل المكسيكي راؤول خيمينيز، مهاجم منتخب بلاده الأول لكرة القدم، رقم جاريد بورجيتي في المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب بلاده، بعدما سجل هدفه الـ46 دوليًا خلال مواجهة جنوب إفريقيا التي كسبها بثنائية نظيفة في افتتاح كأس العالم 2026 الخميس.

وجاء هدف خيمينيز في الدقيقة 67 من المباراة التي احتضنها ملعب أزتيكا، بعد متابعته عرضية متقنة من زميله روبرتو ألفارادو، حولها بضربة رأس إلى شباك المنتخب الجنوب إفريقي.

ورغم تألقه المستمر بقميص المنتخب المكسيكي، فإن الهدف يعد الأول لخيمينيز في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بعدما سبق له الظهور في نسخ 2014 و2018 و2022 دون أن ينجح في هز الشباك.

ووصل مهاجم وولفرهامبتون الإنجليزي، الذي بدأ مسيرته الدولية عام 2013، إلى هدفه الدولي الـ46، ليتساوى مع الأسطورة المكسيكية جاريد بورجيتي في المركز الثاني بقائمة هدافي المنتخب التاريخيين، ويصبح على بعد ستة أهداف فقط من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم تشيتشاريتو، صاحب الـ52 هدفًا.