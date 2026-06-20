رابطة الحكام تطور النظام التقني الموحد

ناقش مجلس إدارة الرابطة السعودية للحكام النظام التقني الموحد الذي اعتمدته الرابطة وتعمل على تطويره لخدمة الاتحادات الرياضية ورفع كفاءة الإجراءات والخدمات التقنية.

وبحث المجلس خلال اجتماعه الثالث برئاسة رئيس المجلس مرعي العواجي، وذلك عبر الاتصال المرئي، عددًا من الملفات المدرجة على جدول الأعمال.

واستعرض المجلس نتائج الاجتماعات التقنية التي عقدتها الرابطة مع عدد من الاتحادات الرياضية، شملت اتحادات السباحة والكرة الطائرة والتنس، بهدف الوقوف على احتياجاتها الفنية ومتطلبات التحول الرقمي.

كما ناقش المجلس أعمال المركز الإعلامي والهوية الرقمية، حيث تم استكمال توحيد الهوية الإعلامية والرقمية للرابطة.

واطلع الأعضاء على مستجدات مشروع النظام التقني للرابطة ومراحل تنفيذه الحالية، بما في ذلك أعمال التطوير والتفعيل وتوفير بيئة استضافة متوافقة مع المعايير التقنية والأمنية المعتمدة، مع التأكيد على مواصلة تطوير النظام وفق احتياجات الاتحادات الرياضية.

واعتمد المجلس تعيين بندر السليم مستشارًا للرابطة، كما ناقش خطة الاجتماعات المقبلة مع الاتحادات الرياضية لاستكمال أعمال الربط والتكامل ومتابعة تنفيذ المشاريع التقنية.

وفي ختام الاجتماع، استعرض المجلس ميزانية الرابطة والاحتياجات المالية المرتبطة بالمشاريع والمبادرات الحالية، مؤكداً أهمية مواءمة المصروفات مع الأولويات الاستراتيجية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة الموارد.