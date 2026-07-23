ملتقى سلوفاكيا.. باسم يفوز بسباق 400م حواجز

أحرز باسم محمد، عداء المنتخب القطري لألعاب القوى، المركز الأول لسباق 400 متر حواجزـ الخميس، في ملتقى تيبوس براتيسلافا الدولي لألعاب القوى الذي جرى بسلوفاكيا بمشاركة نخبة من أفضل الرياضيين والرياضيات من أبطال القارات.

وسجل باسم توقيتًا قدره «48.10 ثانية»، متفوقًا على الياباني كوروكاو كوازاكي الذي حل ثانيًا بتوقيت قدره «48.71 ثانية»، والنمساوي دانيل ستروماير الذي حل ثالثًا بتوقيت «49.18 ثانية».

ويعد الرقم «48.10 ثانية» هو الأفضل للعداء القطري في الموسم الجاري 2026.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية، تأتي مشاركة باسم محمد في الملتقى ضمن خطة الاتحاد القطري لألعاب القوى لرفع مستويات الرياضيين بالمنتخب قبل خوض دورة الألعاب الآسيوية سبتمبر المقبل.