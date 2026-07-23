تدريبات الهلال

ركز فريق الهلال الأول لكرة القدم على رفع اللياقة البدنية خلال تاسع أيام معسكره الخارجي الجاري في النمسا استعدادًا للموسم الجديد (المركز الإعلامي - الهلال)