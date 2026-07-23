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تدريبات الهلال

2026.07.23 | 11:29 pm
ركز فريق الهلال الأول لكرة القدم على رفع اللياقة البدنية خلال تاسع أيام معسكره الخارجي الجاري في النمسا استعدادًا للموسم الجديد (المركز الإعلامي - الهلال)
تدريبات الهلال

تدريبات الهلال

تدريبات الهلال

تدريبات الهلال

تدريبات الهلال

تدريبات الهلال

تدريبات الهلال