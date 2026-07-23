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احتفال القحطاني

2026.07.23 | 11:34 pm
احتفل فريق القادسية الأول لكرة القدم بـ «يوم ميلاد» الجناح محمد القحطاني قبل انطلاق التدريبات الجماعية ضمن المعسكر الخارجي الجاري في هولندا استعدادًا للموسم الجديد (المركز الإعلامي - القادسية)
احتفال القحطاني

احتفال القحطاني

احتفال القحطاني

احتفال القحطاني