احتفال القحطاني

احتفل فريق القادسية الأول لكرة القدم بـ «يوم ميلاد» الجناح محمد القحطاني قبل انطلاق التدريبات الجماعية ضمن المعسكر الخارجي الجاري في هولندا استعدادًا للموسم الجديد (المركز الإعلامي - القادسية)