فيلا ينقذ جارناتشو من دكة تشيلسي

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، انضمام الجناح الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادمًا من فريق تشيلسي الأول لكرة القدم، مع إلزامية الشراء الصيف المقبل عند استيفاء شروط محددة.

وقال أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، في بيان الخميس: «يسعدنا انضمام أليخاندرو. إنه لاعب موهوب للغاية، وشاب، وأظهر لنا رغبته في المساهمة في مشروعنا. نحن سعداء للغاية».

وينتقل جارناتشو «22 عامًا» إلى فيلا بعد موسم صعب مع تشيلسي، إذ واجه صعوبة في اللعب أساسيًا عقب انتقاله من مانشستر يونايتد مقابل 40 مليون جنيه إسترليني العام الماضي. وشارك في 43 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها ثمانية أهداف.

ورحل جارناتشو عن يونايتد الصيف الماضي بعد خمسة في أولد ترافورد، سجل خلالها 26 هدفًا في 144 مباراة، لكنه خرج من حسابات المدرب البرتغالي آنذاك روبن أموريم.

وجارناتشو الذي تكون في أكاديمية أتلتيكو مدريد، كان ضمن القائمة الأولية الموسعة لمنتخب الأرجنتين، استعدادًا لكأس العالم، لكنه استبعد من التشكيل النهائي.