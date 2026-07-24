نجم مونديالي يسقط في فخ المخدرات

كشفت فحوص أجراها كريستيان فولباتو، نجم المنتخب الأسترالي في مونديال 2026، بعد توقيفه في سيدني، بسبب السرعة الزائدة، عن تناوله مادة «الكوكايين»، وفق مزاعم إعلامية وإعلان من الشرطة عن احتجاز شخص من دون ذكر اسمه.

وأوضحت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز، في بيان صحافي، أن رجلًا يبلغ من العمر 22 عامًا، «حددته وسائل الإعلام المحلية على نطاق واسع بأنه فولباتو المحترف في إيطاليا»، ضُبط وهو يقود بسرعة زائدة مرتين خلال الليل، واجتاز في المرة الأولى اختبار الكحول على جانب الطريق، وتلقى مخالفة مرورية قبل أن يتم توقيفه مرة أخرى بعد ساعتين، وفي هذه المرة خضع لفحص مخدرات، وجاءت النتيجة إيجابية للكوكايين، بعد إرسال عينة ثانية لإجراء مزيد من التحاليل.

وأضافت الشرطة في بيانها : «تم تعليق رخصة قيادته الدولية لمدة ستة أشهر، ما أدى إلى سحب امتياز القيادة الخاص به في ولاية نيو ساوث ويلز».

وأشار توني باشا، المدرب المقيم في سيدني، الذي أشرف على تدريب فولباتو، قبل انتقاله إلى إيطاليا، وما زال يُعد مرشدًا له، إلى صحيفة «سيدني مورنينج هيرالد» إلى أن لاعب الوسط الهجومي نفى تناول الكوكايين أو أيّ مادة محظورة أخرى، متابعًا :«كان مصرًا على أنه لم يلمس المخدرات، لقد صُدم. وأنا أيضًا مصدوم لأن الأمر اتهام خطير».

ولعب فولباتو، الذي يدافع عن ألوان ساسوولو في الدوري الإيطالي، ثلاث مباريات مع منتخب أستراليا في كأس العالم 2026، بعدما غيّر ولاءه الدولي من إيطاليا إلى أستراليا قبل وقت قصير من النهائيات العالمية.

وُلد فولباتو الذي مثل المنتخبات الإيطالية للفئات العمرية، ونشأ في سيدني قبل أن يغادر أستراليا.