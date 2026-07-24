النصر.. بوستيكوجلو يعيد 4 إلى الرياض

أبلغ الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، الجهاز الإداري بإعادة رباعي درجة الشباب ماهر طواشي، فواز مشهور، نواف الشمري، وفارس يوسف إلى الرياض بعد انتهاء مهمتهم في المعسكر الخارجي الجاري حاليًا في لشبونة البرتغالية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن المدرب الأسترالي لم يعد يحتاج الرباعي في التدريبات عقب اكتمال الفريق بوصول لاعبيه الدوليين الذين كانوا يتمتعون بإجازات إضافية إثر انتهاء مهامهم مع منتخباتهم في كأس العالم 2026.

ووصل النصر إلى البرتغال، الإثنين الماضي، لخوض المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد.

وقد اقتصر زمن مباراته التجريبية الأولى على 60 دقيقة، مقسّمة على شوطين، مساء الأربعاء الماضي، أمام الفريق الثاني في نادي بنفيكا.

وانتهت المباراة بفوز الفريق الأحمر «ب» 2ـ1 على النصر الذي سجل له عبد الملك الجابر، لاعب الوسط، في الدقيقة 4.

ويلعب الفريق ثلاث مباريات أخرى خلال معسكره، تجمعه بميريد الإسباني، 28 يوليو الجاري، وأستريلا أمادورا البرتغالي، في 1 أغسطس المقبل، وألميريا الإسباني، في 4 من الشهر ذاته.