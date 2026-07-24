الأهلي يعلق السلة واليد.. ويتجه إلى الأحياء

تتجه إدارة النادي الأهلي إلى تعليق نشاط الفريق الأول لكرة السلة للرجال وكرة اليد في الموسم الجديد، بينما ستستمر جميع الفئات السنية في كلتا اللعبتين إضافة إلى الطائرة، وفق مصدر حاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن ذلك يأتي ضمن رؤية تهدف إلى تطوير قطاع الألعاب المختلفة، وتعزيز تنافسية النادي على أسس مستدامة، مع التركيز على إعداد المواهب المحلية، وبناء منظومة رياضية قادرة على تحقيق النجاح على المدى الطويل.

وذكر المصدر أن النادي سيلعن الأسابيع المقبلة، عن شراكات جديدة تهدف إلى إعادة تنشيط الرياضات الفردية، بما في ذلك الرياضات القتالية، التنس، السباحة، الجمباز، بما يسهم في تعزيز مشاركة أفراد المجتمع في الأنشطة الرياضية.

فيما يضع النادي حاليًا اللمسات النهائية لإتمام شراكة استراتيجية مع وزارة التعليم لتقديم برامج رياضية بعد الدوام المدرسي في ألعاب كرة السلة، اليد، الطائرة، في عدد من أحياء جدة.