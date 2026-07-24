الدرعية يتفق مع جاي

اتفقت إدارة الدرعية مع السنغالي الدولي إدريسا جاي لتمثيل فريقها الأول لكرة القدم في دوري روشن السعودي لمدة موسم واحد، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن الدرعية سيضم لاعب خط الوسط الدفاعي «36 عامًا» في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع إيفرتون الإنجليزي في يوليو 2026.

وبدأ جاي مسيرته الاحترافية في نادي ليل الفرنسي قبل أن ينتقل إلى الدوري الإنجليزي مع أستون فيلا وإيفرتون.

وانتقل إلى باريس سان جيرمان من 2019 إلى 2022 وحقق مع العملاق الفرنسي الثلاثية المحلية، ووصل معه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2020.

وبعد رحلة باريس عاد جاي إلى إيفرتون في 2022 وبقي معه حتى نهاية عقده هذا الصيف.

وإجمالًا، لعب 569 مباراة في مسيرته حتى الآن، أحرز فيها 24 هدفًا وصنع 23.

دوليًا لعب جاي مع منتخب بلاده 135، سجل خلالها 7 أهداف وكان حاضرًا في كأس العالم الأخيرة في أمريكا الشمالية.