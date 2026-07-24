رسميا.. نيوكاسل يعلن صفقة بامبا

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، الجمعة، رسميًا، إتمام صفقة الفرنسي ألادجي بامبا، لاعبًا للفريق الأول لكرة القدم، قادمًا من موناكو، وذلك بعقد يمتد 5 أعوام، بقيمة 40 مليون دولار، على أن يحصل موناكو على نسبة من أي صفقة مستقبلية.

وقال بامبا، صاحب الـ20 عامًا، ورابع صفقات نيوكاسل هذا الصيف :«كنت متحمسًا جدًا عندما سمعت أن نيوكاسل مهتم بالتعاقد معي، أعرف تاريخ النادي وسبق أن زرت الملعب المذهل، أتطلع بفارغ الصبر للنزول إلى أرضية الملعب هناك، وآمل أن أعيش أوقاتًا رائعة مع الجماهير».

وأردف اللاعب الفرنسي :«أنا متحمس لاختبار نفسي في دوري جديد، أكبر دوري في العالم، تعلمت الكثير في الموسم الماضي، وأشعر الآن أنني جاهز لهذه الفرصة الجديدة، سأبذل كل ما لدي من أجل هذا النادي».

ورحّب إيدي هاو، مدرب نيوكاسل بانضمام بامبا، متابعًا :«موهبة شابة ومثيرة أخرى نتطلع حقًا إلى العمل معها، يضيف ألادجي عمقًا ومجموعة من الخصائص إلى خياراتنا في خط الوسط، مع إمكانات هائلة للتطور، كان تطوره منذ بروزه مع موناكو مثيرًا للإعجاب، وهذا أمر نعتقد أننا قادرون على مساعدته من أجل البناء عليه».

وأنهى نيوكاسل الموسم الماضي في المركز الثاني عشر في الدوري الممتاز.

وانضم بامبا إلى موناكو 2021، وخاض 25 مباراة فقط، بينها 18 في الدوري الفرنسي، واثنتان في كأس فرنسا، وخمس في دوري أبطال أوروبا.

وأنهى فريق موناكو الموسم الماضي في المركز الخامس في الدوري الفرنسي.