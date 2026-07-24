الأهلي يخسر التجربة الرابعة

خسر فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الجمعة، تجربته الرابعة في معسكره الأوروبي أمام فيتوريا جيماريش البرتغالي 1ـ3.

ودخل الألماني ماتياس يايسله، المواجهة بقائمة ضمت عبد الرحمن الصانبي، الفرنسي فالنتين أتانجانا، سعد بالعبيد، محمد سليمان بكر، التركي ميريح ديميرال، محمد عبد الرحمن، فراس البريكان، صالح أبو الشامات، الفرنسي إنزو ميو، مشعل المطيري، والبرازيلي ماتيوس جونسالفيس الذي أحرز الهدف الأهلاوي.

وكان الأهلي تعادل 2ـ2 مع ريو آفي في تجربته الثالثة بعد أن خسر أمام نظيره هولشتاين كيل الألماني 1ـ4، في ثاني مبارياته التجريبية في النمسا.

واكتسح القطب الجداوي بينتسجاو زالفيلدن النمساوي بنتيجة 8ـ0 في التجريبية الأولى.

وتمتد تحضيرات الأهلي في البرتغال حتى 28 من الشهر الجاري، وتتضمن أربع مواجهات بقي منها مباراتان أمام بورتيمونينسي، وفولهام.