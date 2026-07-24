أوتامندي ينهي رحلة «راقصي التانجو»

قرر نيكولاس أوتامندي، قلب دفاع المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، إنهاء مشواره مع «راقصي التانجو» عن 38 عامًا، بعد خسارة نهائي مونديال 2026، أمام إسبانيا 0ـ1 بعد التمديد في إيست راذرفورد، بالقرب من نيويورك.

وأعلن أوتامندي الذي انضم أخيرًا إلى ريفر بلايت الأرجنتيني، قراره في مقطع فيديو ورسالة نشرهما عبر حساباته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، كاتبًا :«أودع المنتخب وأنا أشعر بالطمأنينة لأنني قدمت كل ما لدي، لم أدخر جهدًا يومًا، ولم أتوقف عن الإيمان، ولم أكف عن اعتبار هذا القميص أعظم شرف في حياتي».

وخاض أوتامندي 139 مباراة بقميص «ألبيسيليستي» منذ ظهوره الأول 2009، تحت قيادة الأسطورة الراحل دييجو مارادونا، في طريقه للمشاركة في أربع نسخ من كأس العالم «جنوب إفريقيا 2010، روسيا 2018، قطر 2022، أمريكا الشمالية 2026»، فارضًا نفسه أحد أبرز عناصر المنتخب المتوج باللقب العالمي قبل أربعة أعوام.

ويضم سجل أوتامندي لقبين في كوبا أمريكا «2021 و2024»، إضافة إلى لقب «فيناليسيما» 2022 أمام إيطاليا بطلة أوروبا في حينها.

وسبق لأوتامندي أن أعلن في 2025 أن كأس العالم 2026 ستكون آخر بطولة له مع المنتخب الأرجنتيني.

والتحق أوتامندي بمركز تدريبات ريفر بلايت في بوينس أيرس، بعد أكثر من 15 عامًا قضاها في الملاعب الأوروبية، بعدما دافع عن ألوان بورتو، وبنفيكا البرتغاليين، وفالنسيا الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي، إلى جانب فترة قصيرة 2014 مع أتلتيكو مينيرو البرازيلي.