الفيحاء يعود.. وكاريلي يقوي العضلات

فرض البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، تدريبات تقوية العضلات في الحصة الصباحية الجمعة بعد العودة من راحة 24 ساعة بالمعسكر الخارجي المنظَّم في زالتبومل الهولندية وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وكان المدرب البرازيلي منح لاعبي الفريق إجازة الخميس عقب نهاية ثاني المواجهات التجريبية، خلال فترة الإعداد للموسم المقبل، بالتعادل من دون أهداف مع ويسترلو البلجيكي، الأربعاء.

ولعِب الفريق المباراة التجريبية الأولى في معسكره السبت، وخسِرها أمام نيمنخن الهولندي 0ـ7.

ويواجه «البرتقالي» نظيره أبويل نيقوسيا القبرصي 31 من الشهر الجاري في ثالث مواجهاته التجريبية، على أن يلعب بعدها مع دن بوش الهولندي، وفي 3 أغسطس، يخوض تجربتين في يوم واحد، الأولى ضد أم صلال القطري، والختام أمام الدحيل.

وأنهى الفيحاء موسم دوري روشن السعودي الماضي في المركز العاشر، برصيد 38 نقطةً، جناها من 10 انتصاراتٍ، وثمانية تعادلاتٍ، مقابل 16 خسارة.