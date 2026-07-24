رسميا.. فان بوميل يقود بلجيكا

عيّن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، ​رسميًا، الجمعة، الهولندي مارك فان بوميل، مدربًا جديدًا للمنتخب الأول، بعقد يمتد لعامين حتى نهائيات بطولة أوروبا 2028.

ويخلف فان بوميل، صاحب الـ49 عامًا، رودي ‌جارسيا، المدرب الذي ​لم ‌يجدد ⁠عقده المنتهي ​بنهاية يوليو ⁠الجاري، على الرغم من قيادة بلجيكا إلى دور الثمانية في كأس العالم 2026.

ويُعرف فان بوميل ⁠في بلجيكا بشكل ‌خاص ‌بفترته مع أنتويرب، ​بعدما قاد الفريق ‌إلى إنجاز تاريخي بإحراز ‌ثنائية الدوري والكأس في موسم 2022ـ2023.

ويحظى المدرب الهولندي بتقدير كبير بفضل خبرته التكتيكية، ‌وهي إحدى الجوانب التي تعرض فيها جارسيا للانتقادات، ⁠إلى ⁠جانب قدرته على إدارة اللاعبين. وسبق لفان بوميل تدريب كل من أيندهوفن، وفولفسبورج الألماني.

وخلال مسيرته لاعبًا، خاض فان بوميل 79 مباراة دولية، بقميص هولندا، وشارك في نهائي كأس العالم 2010، كما دافع ​عن ​ألوان أندية برشلونة الإسباني، وبايرن ميونيخ الألماني، وميلان الإيطالي، وأيندهوفن الهولندي.