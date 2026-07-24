الجمعة.. أبو الشامات يفحص إصابة جيماريش

تعرض صالح أبو الشامات، لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى إصابة في الركبة خلال تجريبية فيتوريا جيماريش البرتغالي، الجمعة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن أبو الشامات خضع إلى فحص من قبل الجهاز الطبي على أن يجري مساء الجمعة فحصًا بالأشعة.

وكان أبو الشامات قد غادر أرضية الملعب في منتصف الشوط الثاني على نقالة طبية بعد الإصابة التي تعرض لها إثر احتكاك مع أحد لاعبي فيتوريا جيماريش.

وخسر فريق الأهلي، الجمعة، تجربته الرابعة في معسكره الأوروبي أمام فيتوريا جيماريش البرتغالي 1ـ3.

وكان الأهلي تعادل 2ـ2 مع ريو آفي في تجربته الثالثة بعد أن خسر أمام نظيره هولشتاين كيل الألماني 1ـ4، في ثاني مبارياته التجريبية في النمسا.

واكتسح القطب الجداوي بينتسجاو زالفيلدن النمساوي بنتيجة 8ـ0 في التجريبية الأولى.

وتمتد تحضيرات الأهلي في البرتغال حتى 28 من الشهر الجاري، وتتضمن أربع مواجهات بقي منها مباراتان أمام بورتيمونينسي، وفولهام.