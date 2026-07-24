الخلود يضم الرشيدي.. ويواجه لوتون تاون

أعلن نادي الخلود، الجمعة، تعاقده مع محمد الرشيدي، لاعب خط الوسط لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل.

وبحسب الحساب الرسمي للنادي القصيمي في منصة «إكس» خاض الرشيدي عدة تجارب مع أندية أوروبا ضمن برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم «صقور المستقبل» قبل أن يلتحق أخيرًا بمعسكر الخلود في إسبانيا.

وكان الخلود افتتح تعاقداته الصيفية مبكرًا بالتوقيع مع الغيني سيدوبا سيسيه، لاعب وسط ليجانيس الإسباني، وتبعه بالتوقيع مع الجناح الإسباني كوبا دا كوستا.

وتحتضن مدينة أليكانتي الإسبانية، برنامج الإعداد، قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، إذ خاض خلاله الخلود مواجهتين تجريبيتين أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي وانتهت بالتعادل 1ـ1، وبعدها خسر أمام ألباسيتي الإسباني 1ـ2، ويختتم، السبت، مواجهاته التجريبية أمام لوتون تاون الإنجليزي.