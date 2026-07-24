الجولة الخامسة.. كلاسيكو في جدة وديربي بالرياض

يستهل فريق النصر الأول لكرة القدم حملة الدفاع عن لقب دوري روشن السعودي أمام الفتح على ملعب الأول بارك في الرياض، السبت 15 أغسطس المقبل، وفق ما أعلنته رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الجمعة.

أعلنت الرابطة جدول مباريات الجولات الست الأولى من الموسم الجديد، الذي يشهد مواجهات مثيرة للأندية الكبرى، بدءًا من منتصف أغسطس وحتى بداية سبتمبر 2026.

ويواجه النصر في الجولة الثانية الرياض، ثم الاتفاق في الدمام، قبل أن يستضيف التعاون.

وتُعد مباراة الاتحاد ضد النصر في الجولة الخامسة في جدة، السبت 5 سبتمبر، والشباب والهلال قبلها بيوم، من أبرز المواجهات المبكرة.

من جانبه، يواجه الهلال العائد الفيصلي على ملعب مملكة أرينا في الرياض، الجمعة 14 أغسطس. وفي الجولة الثانية يحل ضيفًا على الفيحاء. وتشهد الجولة الثالثة قمة نارية بين الهلال والأهلي على ملعب المملكة أرينا، الثلاثاء 1 سبتمبر.

ويخوض الأهلي مباراته الأولى خارج أرضه أمام الدرعية على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض. وفي الجولة الثانية، يستضيف أبها على ملعب الإنماء في جدة، بينما يواجه الخلود في الرس.

ويفتتح الاتحاد مبارياته على أرضه أمام الخلود في جدة، السبت 15 أغسطس. وفي الجولة الثانية، يستقبل الحزم، ثم يواجه الفتح خارج أرضه.

وتحتضن الجولتان الـ17 والـ34 الأخيرة من دوري روشن السعودي لموسم 2026ـ2027، ديربي الرياض بين النصر والهلال، فيما تلعب مواجهة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد في الجولتين الـ8 والـ25.