كأس الملك.. 17 أغسطس البطل يبدأ أمام الرائد

يبدأ فريق الهلال الأول لكرة القدم حملة الدفاع عن لقب كأس خادم الحرمين الشريفين بمواجهة الرائد، من الدرجة الأولى ضمن الدور الـ32، في بريدة، 17 أغسطس المقبل على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، بحسب ما أعلن الحساب الرسمي للمسابقة على منصة «إكس».

ويستضيف ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض 18 أغسطس المقبل مواجهة النصر، بطل دوري روشن السعودي، مع نظيره الدرعية، الصاعد أخيرًا من دوري يلو، ويستضيف الأنوار على ملعبه في حوطة بني تميم بطل آسيا الأهلي 17 أغسطس المقبل.

في حين يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة مواجهة النجمة مع الاتحاد 18 أغسطس.

وتشمل منافسات دور الـ 32 مبارياتٍ بين الزلفي والرياض، والبكيرية والحزم، والعدالة والفيحاء، والطائي والقادسية، والوحدة والشباب، والجبلين والاتفاق، فضلًا عن جدة والخلود، والعلا والفتح. ويلعب ضمك مع التعاون، والأخدود مع الخليج، والعروبة مع أبها، بطل دوري يلو، والفيصلي، العائد إلى روشن، مع نيوم.

وتُوِّج الهلال باللقب، في 8 مايو الماضي، بعدما فاز على الخلود 2ـ1، على ملعب «الإنماء» في جدة. وتقدم الخلود في النتيجة، قبل أن يحرِز البطل هدفين خلال الشوط الأول.