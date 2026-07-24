شراحيلي يدشن مرحلة التأهيل الأولى

يدشن أحمد شراحيلي، مدافع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الأسبوع المقبل، المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي بعد عملية تمزق في وتر العضلة الشظوية الطويلة بالكاحل الأيسر، بمدينة بورتو البرتغالية، قبل أسبوع، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وتعرض شراحيلي للإصابة أثناء تنفيذه برنامجًا تحضيريًّا فرديًّا، مطلع يوليو الجاري، مع مدربه الشخصي في موضع لم يسبق له التعرض فيه للإصابة من قبل.

وكان شراحيلي قد عاد تدريجيًّا إلى المشاركة في الموسم الماضي، بعد إجرائه عملية جراحية في الرباط الصليبي، إذ خاض 20 مباراة في مختلف المسابقات، علمًا بأن ظهوره الأخير بقميص «النمور» يعود إلى 4 مايو الماضي، حينما شارك في مواجهة الخلود ضمن الجولة الـ 31 من دوري روشن السعودي، وبعدها جلس بديلًا في مباراتين، قبل أن يغيب عن الجولتين الأخيرتين من الدوري، نظير معاناته من إصابة في الركبة.

وواصل الاتحاد تحضيراته تحت قيادة مدربه الألماني ينز فيسينج في مدينة ماربيا الإسبانية، التي تستمر حتى 31 يوليو الجاري.

ويفتتح الفريق الاتحادي موسمه بمواجهة الجزيرة الإماراتي على ملعب الأخير في أبوظبي العاصمة، 11 أغسطس المقبل، ضمن الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.