بـ 30 مليون يورو.. الدرعية يتفق مع نجم لشبونة

توصلت إدارة نادي الدرعية إلى اتفاق مع البرتغالي بيدرو جونسالفيس، نجم فريق سبورتينج لشبونة، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد موسمين، مع أفضلية التمديد لموسم ثالث، وفق مصادر «الرياضية».

وأوضحت المصادر ذاتها أن الجناح البرتغالي سيتحصل على مرتب خلال هذه المدة يصل نحو 30 مليون يورو، وتبقى على الصفقة خضوع اللاعب للفحوصات الطبية، قبل التوقيع الرسمي وإعلان انتقاله إلى صفوف النادي السعودي، مشيرةً إلى أن التعاقد مع اللاعب جاء بناءً على توصية مباشرة من البرتغالي برونو لاج، مدرب الدرعية، الذي وضع جونسالفيس ضمن أولوياته لدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت «الرياضية» كشفت في 18 يوليو الماضي، وفقًا لمصادرها الخاصة، عن اقتراب نادي الدرعية من حسم صفقة التعاقد مع بيدرو جونسالفيس.

ويعد جونسالفيس، البالغ من العمر 28 عامًا، أحد أبرز لاعبي الدوري البرتغالي خلال الأعوام الأخيرة. بدأ مسيرته في أكاديمية سبورتينج لشبونة، قبل أن يخوض تجارب احترافية مع فالنسيا الإسباني وولفرهامبتون الإنجليزي، ثم فاماليكاو البرتغالي، لينتقل إلى سبورتينج لشبونة في صيف 2020، حيث فرض نفسه أحد أبرز نجوم الفريق. وأسهم في التتويج بلقب الدوري البرتغالي مرتين، إضافة إلى كأس البرتغال وكأس الرابطة والسوبر البرتغالي، كما توج هدافًا للدوري البرتغالي في موسم 2020ـ2021.