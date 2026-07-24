جوارديولا يرفض إيطاليا.. وبيرلو ومانشيني في القائمة

رفض المدرب الإسباني بيب جوارديولا قيادة المنتخب الإيطالي لكرة القدم، بعد محادثات أجراها معه باولو مالديني، المدرب الفني للاتحاد المحلي للعبة في برشلونة، بحسب مصدر مطلع على المحادثات.

وكان جيوفاني مالاجو، رئيس الاتحاد الإيطالي، أبدى مرونة مالية للتعاقد مع مدرب في مكانة جوارديولا، الذي أنهى ارتباطه الموسم الماضي مع مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد عشرة أعوام زاخرة بالإنجازات، بينها التتويج بستة ألقاب للدوري الممتاز، منها أربعة تواليًا في إنجاز غير مسبوق، إلى جانب ثلاثة في كأس الاتحاد وخمسة بكأس الرابطة ولقب وحيد في دوري الأبطال.

وتبحث إيطاليا عن مدرب جديد منذ استقالة جينارو جاتوزو في أبريل الماضي، عقب فشل بطلة العالم أربع مرات في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة تواليًا.

وكان مالديني أوضح الخميس أن الاتحاد استطلع رأي كارلو أنشيلوتي، مدرب البرازيل، قبل إجراء محادثات مع جوارديولا.

وتواجه الكرة الإيطالية واحدة من أعمق أزماتها منذ عقود، عقب الخروج الجماعي المبكر من البطولات الأوروبية للأندية والفشل، الموسم الماضي، في التأهل لكأس العالم في أمريكا الشمالية.

ويُنظر إلى تعيين مدرب جديد للمنتخب الإيطالي على أنه الخطوة الأولى في مشروع أكبر لإعادة بناء نظام تطوير الشبان والمواهب، الذي تدهور بشكل كبير في بلد لا يزال ينظر إلى كرة القدم على أنها تمثل هاجسًا وطنيًا.

ومع رفض جوارديولا وخروجه من المنافسة، يتجه الاهتمام إلى مرشحين آخرين. وأشارت تقارير إعلامية إيطالية إلى أن أندريا بيرلو، لاعب الوسط السابق، أحد المرشحين للمنصب، بينما تردد اسم روبرتو مانشيني، الذي قاد المنتخب للفوز ببطولة أوروبا 2021، بين المرشحين المحتملين أيضًا.