ماريسكا: الإثنين عملية رودري.. وانتقاله إلى الريال «تكهنات»

يجري الإسباني رودري، لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، عملية جراحية في الظهر، الإثنين، بعد أن قاد المنتخب للفوز بلقب كأس العالم 2026 على حساب الأرجنتين، الأحد الماضي، وتوج بلقب أفضل لاعب في البطولة.

وقال إنزو ماريسكا، المدرب الإيطالي الجديد لمانشستر سيتي، في تصريحات الجمعة «إن رودري سيخضع للعملية وأنه بحاجة إلى إجازة وراحة وتعافٍ جيد، قبل أن ينضم للفريق».

وعندما سُئل بشأن الشائعات التي تتحدث عن انتقال محتمل للفائز بالكرة الذهبية 2024 إلى ريال مدريد، وصف المدرب السابق لتشيلسي تلك الأنباء بأنها مجرد «تكهنات».

وأضاف: «علينا أن نعترف بأن الشائعات تحيط دائمًا باللاعبين الكبار. أنا لست قلقًا بشأن ذلك. أعتقد أن هذا أمر طبيعي تمامًا».

وتابع :«لقد فازت إسبانيا بكأس العالم، وكان رودري أفضل لاعب في البطولة.. أعتقد أن جميع المدربين يرغبون في امتلاك رودري ضمن فرقهم لأنه لاعب كبير».

وحسب عدد من وسائل الإعلام الإسبانية، فإن رودري يرغب في الانضمام إلى ريال مدريد، الذي جعل من لاعب الوسط البالغ 30 عامًا أولويته لتعزيز خط وسطه.

وكان رودري أكد، عندما سُئل قبل مونديال 2026 عن هذا الاحتمال، أن لعبه سابقًا مع أتلتيكو مدريد، الغريم التقليدي للريال، لن يكون مانعًا لأي انتقال محتمل مستقبلًا.

وعُيّن ماريسكا خلفًا للإسباني بيب جوارديولا بعد تنحي المدرب الكاتالوني في نهاية الموسم الماضي، إثر فترة ناجحة للغاية امتدت لعشرة أعوام أحرز خلالها 20 لقبًا في كل البطولات، منها ستة في الدوري الممتاز، أربعة منها تواليًا في إنجاز غير مسبوق، إضافة إلى لقب في دوري الأبطال.