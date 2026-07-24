الفيصلي يخسر ثاني التجارب

خسر فريق الفيصلي الأول لكرة القدم أمام نظيره بوليتكنيكا الروماني 3ـ4 في ثاني مبارياته التجريبية، الجمعة، خلال معسكره الجاري في سلوفينيا استعدادًا للموسم الجديد.

وحملت ثلاثية الفيصلي توقيع الكاميروني كريستيان باسوجوج «هدفان»، وسعود حداد.

وشهدت المباراة مشاركة البرازيلي أندريه جيروتو بعد ساعات من توقيع عقد انتقاله رسميًا إلى صفوف الفيصلي، إضافة إلى الكاميروني باسوجوج والسنغالي عبد الله سيك، والفرنسي ألكسندر ميندي، والإسباني جايمي سيواني المنضمين حديثًا إلى «العنابي».

وكان الفيصلي دشن مواجهاته التجريبية بانتصار كاسح على تورنيششي السلوفيني بسداسية نظيفة ضمن برنامج معسكره الجاري الذي يستمر حتى 2 أغسطس المقبل.

ويفتتح الفيصلي موسمه في الـ 14 من الشهر المقبل عندما يحل ضيفًا على الهلال في ملعب المملكة أرينا ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري روشن السعودي.