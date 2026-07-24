8 أكتوبر.. «كاس» تنظر طلب السنغال استعادة اللقب الإفريقي

تنظر محكمة التحكيم الرياضية «كاس» في الثامن من أكتوبر المقبل، في الاستئناف المقدم من السنغال ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتجريد منتخبها الأول من لقب كأس الأمم الإفريقية الذي توج به بعد نهائي فوضوي ضد المغرب الدولة المضيفة في يناير الماضي.

وفازت السنغال على المغرب 1ـ0 بعد الوقت الإضافي في نهائي استثنائي في الرباط 18 يناير الماضي. لكن بعد عدة أسابيع حكم قضاة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي بأن عدد كبير من اللاعبين السنغاليين غادروا أرض الملعب، ولم يعودوا إلا بعد نحو ربع ساعة، احتجاجًا على احتساب ركلة جزاء ضدهم، بينما اندلعت أحداث شغب في المدرجات وعلى جزء من أرضية الملعب بين مشجعين سنغاليين وقوات الأمن. وأهدر إبراهيم دياز الركلة قبل أن يسجل باب جي هدفًا بعد التمديد منح السنغال الفوز 1-0.

وأوضحت «كاس» في بيان الجمعة أن هيئة التحكيم ستبدأ مداولاتها في الثامن من أكتوبر المقبل. وفي هذه المرحلة، لا يمكن لها تحديد موعد صدور الحكم، إلا أنه لن يصدر في يوم الجلسة نفسه.

وأضافت المحكمة في بيانها أن الأطراف لم تتفق على اعتماد مسار إجرائي معجل، وهو ما كان الاتحاد السنغالي يطالب به عند تقديم الاستئناف الذي سُجل في 25 مارس.

كما حذرت المحكمة من «معلومات مغلوطة متداولة بشأن هذه القضية»، مؤكدة أن «المعلومات الصادرة عبر القنوات الرسمية لها وحدها تُعد رسمية، وأي إعلان يتعلق بهذه القضية سيتم نشره على الموقع الإلكتروني».