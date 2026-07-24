«البحر الأحمر».. 3 أفلام إلى مهرجان فينيسيا

اختيرت ثلاثة أفلام مدعومة من مؤسسة البحر الأحمر السينمائي للمشاركة في البرنامج الرسمي للدورة الـ83 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، المقرر تنظيمها خلال الفترة من 2 إلى 12 سبتمبر المقبل، فيما تشارك ثمانية مشاريع مدعومة في منصة الصناعة التابعة للمهرجان.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس»، الجمعة، شمل البرنامج الرسمي فيلم «حوار مع البحر» للمخرج مؤيد عليان، وفيلم «جوريا» للمخرج ليفان كوجواشفيلي، ضمن قسم «فينيسيا سبوتلايت»، إلى جانب فيلم «بيت الريح» للمخرج أوجست برنارد كويمو يانجهو، المشارك في مسابقة «آوريزونتي».

وتشارك المؤسسة بثلاثة مشاريع مدعومة في برنامج «فينيسيا غاب فاينانسينج ماركت»، كما دعمت خمسة من أصل ستة أفلام قيد الإنجاز اختيرت للمشاركة في برنامج «فاينال كت إن فينيسيا».

وبلغ إجمالي الأفلام والمشاريع المدعومة المشاركة في المهرجان ومنصة الصناعة إلى 11 فيلمًا ومشروعًا.

وتأتي هذه المشاركات ضمن جهود المؤسسة لدعم صُنّاع الأفلام، وتمكين مشاريعهم من المشاركة في المهرجانات والأسواق السينمائية الدولية.