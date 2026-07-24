في «روشن».. سمرفيل يخوض مواجهتين هولنديتين

يواجه الجناح الدولي الهولندي كريسينسو سمرفيل مواطنه ستيفن بيرجوين على ملاعب دوري روشن السعودي بعدما انتقل إلى فريق الهلال الأول لكرة القدم من وست هام يونايتد الإنجليزي.

وحسم نادي الهلال الصفقة، الخميس وأعلن عنها الجمعة، مضيفًا اللاعب المهاري إلى أسلحة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي الهجومية.

ويلتقي الفريق الأزرق نظيره الاتحاد، في الكلاسيكو بالرياض، لحساب الجولة الثامنة من الموسم الجديد. عندها، سيتواجه بيرجوين ومواطنه سمرفيل. وفي الدور الثاني، تجمعهما مواجهة الإياب بين الفريقين بجدة، في إطار الجولة الـ 25.

ومثَّل الاثنان منتخب «الطواحين»، لكنْ سمرفيل جزءٌ من القوام الحالي للمنتخب، فيما يعود آخر استدعاءٍ دولي لبيرجوين إلى 2024.

وإضافةً إلى نجم الاتحاد، لعِب ثلاثة هولنديين الموسم الماضي من «روشن»، هم النجم المخضرم جورجينيو فينالدوم مع الاتفاق، والمدافع بارت شينكيفيلد مع الخليج، والمدافع ويسلي هويدت مع الشباب. وبعد ختام الموسم، انتهت العلاقة التعاقدية بين الثلاثة وأنديتهم.

وأصبح سمرفيل اللاعب رقم 12 في قائمة الهولنديين الذين لعِبوا في الدوري منذ انطلاقه عام 2008.

وتضم القائمة شاندرو شينك ومحمد رايحي «الباطن»، وأولا جون «الحزم»، وفيتو فان كرويج «الوحدة»، وهشام فايق «الفيصلي»، ويوسف الجبلي «الفيصلي والباطن»، وآدم ماهر «ضمك».