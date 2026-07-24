بيرلو يقترب من قيادة إيطاليا

توصل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إلى اتفاق مع لاعب الوسط السابق أندريا بيرلو لتولي تدريب المنتخب الأول بعقد يمتد لأربعة أعوام، بحسب صحيفة «لا ريبوبليكا».

ويُنظر إلى بيرلو على نطاق واسع بوصفه أحد أفضل لاعبي خط الوسط في تاريخ كرة القدم، وتوج مع إيطاليا بكأس العالم 2006، كما قدم مسيرة حافلة مع إنتر ميلان وميلان ويوفنتوس. ويتولى بيرلو «47 عامًا» حاليًا تدريب دبي يونايتد المنافس في دوري الدرجة الثانية الإماراتي.

وقاد بيرلو يوفنتوس موسم 2020-2021، وتوج معه بكأسي إيطاليا والسوبر الإيطالية.

وكان الاتحاد عرض المنصب على الإسباني بيب جوارديولا المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي، إلا أنه رفض المهمة.

وتبحث إيطاليا عن مدرب جديد منذ استقالة جينارو جاتوزو في أبريل الماضي، عقب فشل بطلة العالم أربع مرات في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة تواليًا.